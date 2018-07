Jomar quer que Vasco jogue 'de igual para igual' contra o atual campeão Palmeiras

O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, logo contra o atual campeão Palmeiras em São Paulo. Além de iniciar a defesa do título, o time alviverde chega embalado pelo retorno do técnico Cuca. Mas do lado cruzmaltino, a ordem é se impor mesmo fora de casa e "jogar de igual para igual".

"O Vasco é um time grande, temos que jogar de igual para igual, encurtando os espaços dos jogadores que se destacam. Vamos tentar um resultado positivo fora de casa. Nossa luta é para ficarmos entre os quatro primeiros e conseguirmos uma vaga na Libertadores. Estamos pensando sempre na vitória", garantiu o zagueiro Jomar.

O jogador de 24 anos ganhou espaço nesta temporada e, mesmo com a desconfiança da torcida, deve iniciar o Brasileirão como titular no novo esquema 3-6-1 que está sendo treinado por Milton Mendes. Jomar, aliás, não poupou elogios ao trabalho do técnico vascaíno.

De acordo com o zagueiro, é justamente Milton Mendes quem vem dando esta confiança para o Vasco entrar embalado no Brasileirão. "É como o Milton diz, tem que chegar firme, forte, aguerrido e lutar até o fim, mostrando muita disposição", comentou.

Feliz com a confiança do treinador, Jomar celebrou a titularidade neste início de competição. "Estou trabalhando para ter meu espaço. Agora, vou ter oportunidade de jogar e quero dar o melhor de mim para dar alegria a essa torcida, que merece muito. Vamos fazer um bom Brasileiro."