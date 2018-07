Jonas admite que já está na torcida pelo Independiente

O atacante Jonas reconheceu nesta segunda-feira que já está na torcida pelo Independiente na final da Copa Sul-Americana. Se o time argentino superar o Goiás e for campeão na quarta-feira, o Grêmio garantirá vaga na próxima edição da Libertadores.

Veja também:

Grêmio vê 'grande chance' de troféu se jogar Libertadores

"Queremos muito disputar esta Libertadores, já estamos na torcida pelo Independiente", afirmou Jonas à ESPN Brasil. "Vamos ficar todos na torcida na quarta-feira". No jogo de ida disputado em Goiânia, a equipe brasileira venceu o Independiente por 2 a 0.

Para o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Grêmio teve uma reação maravilhosa e merece ficar com a vaga na Libertadores. "Estávamos lá atrás e buscamos, a diferença era muito grande, mas fizemos uma campanha maravilhosa. Nada melhor do que encerrar isto com uma classificação à Libertadores", finalizou.