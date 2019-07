Ex-seleção brasileira, Jonas anuncia aposentadoria aos 35 anos

O atacante Jonas confirmou as especulações e anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria aos 35 anos. Com passagens por Santos e Grêmio, entre outros clubes, o jogador comunicou que decidiu encerrar a sua trajetória no futebol profissional por meio de um vídeo divulgado pelo seu clube, o Benfica, de Portugal.

No vídeo, Jonas anunciou que a despedida dos gramados será no amistoso contra o Anderlecht, da Bélgica, nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo também marcará a apresentação do elenco do Benfica para a próxima temporada.

Jonas defendeu o time português por cinco temporadas e é tido como ídolo pelos torcedores em razão de seus gols e pela identificação que criou. Foram 137 bolas na rede em 183 jogos pelo time de português, o que deu a ele a marca de segundo maior artilheiro estrangeiro do clube, atrás apenas do paraguaio Óscar Cardozo.

Jonas decidiu pendurar as chuteiras antes de encerrar seu vínculo com o Benfica, que tinha validade até junho de 2020. Os rumores de que a carreira do jogador poderia chegar ao fim já neste ano aumentaram depois que o atleta não esteve presente na reapresentação do elenco do Benfica na última semana. Ele vinha sofrendo com dores nas costas na última temporada e havia dito no começo do mês que a possibilidade de parar de jogar era grande. A ideia era parar em alta.

O problema na região lombar fez o jogador brasileiro perder o protagonismo na temporada passada, em que esteve em 31 jogos, sendo boa parte deles saindo do banco de reservas, e balançou as redes 15 vezes. A perda de protagonismo do atacante, apelidado de "Pistolas" pela torcida do Benfica, coincidiu com o sucesso do jovem João Félix, já negociado com o Atlético de Madrid, da Espanha.

Revelado nas categorias de base do Guarani, Jonas também alcançou destaque no Grêmio, segundo time pelo qual mais marcou gols na carreira. Foram 72 em 131 jogos. O atacante também passou por Santos, Portuguesa e vestiu a camisa da seleção brasileira em três 12 oportunidades, marcando três gols. Fora do Brasil, além do Benfica, defendeu o Valencia, da Espanha, o penúltimo clube de sua carreira.

Na galeria de troféus de Jonas estão os do Campeonato Português nas temporadas 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, a Taça de Portugal (2016/2017), a Taça da Liga Portuguesa (2014/2015 e 2015/2016), o Campeonato Paulista (2006 e 2007) e o Gaúcho (2007 e 2010). Ele encerra a carreira com 300 gols em 575 jogos disputados.