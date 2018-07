Jonas é expulso, mas Grêmio segura 0 a 0 com Santos O Santos desperdiçou boa chance neste sábado de conquistar a vitória sobre o Grêmio na Vila Belmiro, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o goleiro Victor defendeu cobrança de pênalti batida por Zé Eduardo, já no segundo tempo, e a partida terminou empatada por 0 a 0, mesmo com o time gaúcho jogando boa parte do confronto com um jogador a menos.