Jonas faz três e Valencia vence em casa após 3 jogos

SÃO PAULO - Jonas foi o grande nome da vitória do Valencia sobre o Osasuna, neste domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. O ex-atacante de Santos e Grêmio marcou os três gols do triunfo por 3 a 0, que permitiu à equipe valenciana a voltar a ganhar em casa após tropeços seguidos no Mestalla.

Para vencer o Osasuna, depois de fechar tanto outubro (duas derrotas) quanto novembro (um emapte) sem vitória diante da torcida no Espanhol, o Valencia contou com a expulsão de Puñal logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Assim, jogou quase toda a partida com um jogador a mais.

Jonas abriu o placar aos 45 minutos. Após cruzamento rasteiro da direita, ele só precisou completar na pequena área. Aos 4 do segundo tempo, mais uma bola vinda da direita, desta vez à meia altura, para o brasileiro marcar de voleio. Quase em seguida, Jonas recebeu mais uma bola rolada por Barragán e, novamente livre na área, fez o terceiro.

SEVILLA GANHA FORA E BETIS EMPATA EM CASA

Mais cedo, também neste domingo, os times de Sevilha jogaram. Em casa, o Bétis estava ganhando até os 46 do segundo tempo, quando levou o empate em 2 a 2 do Rayo Vallecano. Bueno marcou. Fora de casa, o Sevilla teve melhor sorte. Marcou aos 42, com Gameiro, e venceu o Granada por 2 a 1. Agora o Sevilla é o oitavo, com 22 pontos, logo à frente do Valencia, que tem 20. O Bétis continua como lanterna, com 10. O Rayo, com 13, saiu da zona de rebaixamento.