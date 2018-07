Jonas Gutiérrez treina no CT da seleção argentina

Gutiérrez e Romero, do AZ Alkmaar da Holanda, estão se recuperando de lesões sofridas nos seus clubes e realizam exercícios de reabilitação e trabalhos físicos no quartel-general da Argentina.

Gutiérrez e Romero devem fazer parte da lista de 23 jogadores que estarão na África do Sul. Segundo declarações do técnico Diego Maradona, os dois devem ser titulares na estreia da Argentina na Copa do Mundo, em 12 de junho, contra a Nigéria, pelo Grupo B, que também conta com Grécia e Coreia do Sul.

Ambos não estarão em amistoso da seleção argentina, com jogadores locais, contra o Haiti, no dia 5 de maio. Mas é provável que se recuperem para o amistoso contra o Canadá, com a seleção completa, no dia 24 de maio, em Buenos Aires, na véspera da viagem para a África do Sul.