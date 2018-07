Jonás Gutiérrez volta aos campos após vencer batalha contra câncer

O meia Jonás Gutiérrez, do Newcastle United, vai voltar aos campos em uma partida do time sub-21 da equipe inglesa nesta segunda-feira, depois de se recuperar de um câncer no testículo, informou o clube da primeira divisão da Inglaterra.

Gutiérrez foi submetido a uma cirurgia na Argentina, seu país natal, em setembro, para retirar o testículo esquerdo e passou por quimioterapia. O jogador de 31 anos vai compor o time de jovens do Newcastle contra o sub-21 do West Ham, segundo o site do clube.

Gutiérrez, que marcou dez gols em 177 jogos da liga inglesa pelo Newcastle, chegou ao clube em 2008. O seu último jogo ocorreu em abril, pelo Norwich, time para o qual estava emprestado.