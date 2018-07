Jonas marca dois e Valencia bate o Sevilla no Espanhol

VALÊNCIA - O brasileiro Jonas liderou o Valencia à segunda vitória no Campeonato Espanhol neste domingo, aos marcar os dois primeiros gols da equipe no 3 a 1 diante do Sevilla, no Mestalla, pela quinta rodada. O resultado diminuiu um pouco a pressão sobre o técnico Miroslav Dukic, que já ouvia os primeiros rumores sobre uma possível demissão.

O Valencia chegou aos seis pontos com a vitória, mas segue longe dos líderes, na nona colocação. Na quarta-feira, a equipe terá pela frente o Granada, fora de casa. Já o Sevilla é o lanterna da competição, com apenas dois pontos ganhos, e tentará a recuperação contra o Rayo Vallecano, também na quarta.

Jonas começou seu show neste domingo aos 32 minutos, quando recebeu cruzamento da esquerda e bateu rasteiro, sem chances para o goleiro. O empate do Sevilla saiu no início do segundo tempo, quando Mbia desviou escanteio da direita e Gameiro apareceu na segunda trave para fazer.

Mas Jonas estava inspirado e voltaria a colocar o Valencia em vantagem aos 28 minutos. Ele recebeu passe fora da área, ajeitou e bateu de esquerda, no canto do goleiro. Ainda houve tempo para que Victor Ruiz marcasse o terceiro, aos 37 minutos, em belo toque de cabeça por cobertura.