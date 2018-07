Jonas marca dois e Valencia busca empate fora de casa contra o Zaragoza

SARAGOÇA - Depois de quase cinco meses, o atacante Jonas voltou a balançar as redes duas vezes num mesmo jogo neste sábado. O brasileiro foi o responsável pelo empate em 2 a 2 do Valencia com o Zaragoza, fora de casa. Os visitantes saíram atrás no placar e tiveram que buscar a igualdade.

Os dois gols do ex-gremista foram de oportunismo. No primeiro, Cissokho cruzou pela esquerda, Soldado, em posição de impedimento, tentou o desvio, e a bola sobrou para o brasileiro fazer, na pequena área, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, aos 24, Víctor Ruiz fez o cabeceio após batida de falta pela direita, a bola ia para fora, mas Jonas conseguiu o desvio na pequena área para deixar tudo igual. O Zaragoza havia aberto o placar logo aos 5 minutos de jogo, com Apoño, de pênalti. A equipe da casa depois ampliou aos 32, com Helder Postiga, de cabeça.

O Valencia poderia ter conseguido a virada, porque o Zaragoza teve o goleiro Leo Franco expulso aos 32 da segunda etapa, ao colocar a mão na bola fora da área para impedir um gol. Quem voltou a balançar as redes, porém, foi o time da casa, aos 48, mas o árbitro marcou falta no goleiro brasileiro Diego Alves.

Mais cedo, também pela 25.ª rodada do Espanhol, o Mallorca perdeu em casa para o Getafe por 3 a 1. O mexicano Giovanni dos Santos abriu o placar para os anfitriões, mas a virada veio com dois gols de Adrián Colunga e um de Diego Castro, de pênalti.

O Mallorca segue na zona de rebaixamento, com 18 pontos, enquanto o Getafe é o nono, com 35. O Valencia, com o empate, perdeu a chance de passar provisoriamente o Málaga, se mantendo no quinto lugar, com 41, a um de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.