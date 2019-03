Jonas marca e Benfica avança na Liga Europa na prorrogação; Sevilla cai

As oitavas de final da Liga Europa tiveram dois confrontos decididos na prorrogação nesta quinta-feira. Em Portugal, o Benfica suou, mas avançou ao derrotar o Dínamo Zagreb por 3 a 0, com direito a gol do brasileiro Jonas. Já na República Checa, o Slavia Praga eliminou o Sevilla com um suado triunfo por 4 a 3.

Depois de perder por 1 a 0 na ida, na Croácia, o Benfica recebeu o Dínamo Zagreb pressionado. E depois de passar o primeiro tempo em branco, a equipe portuguesa saiu na frente na etapa final. Aos 25 minutos, Pizzi recebeu na área e ajeitou para Jonas bater de primeira, marcando belo gol.

Mas parou nisso, e o confronto foi para a prorrogação. A aflição da fanática torcida portuguesa diminuiu logo aos três minutos do tempo extra, quando Francisco Ferreira marcou o segundo gol. Stojanovic ainda foi expulso e facilitou a tarefa do Benfica, que fez o terceiro com Grimaldo, garantindo a vaga.

Já o maior campeão da história do torneio foi surpreendido pelo Slavia Praga. Dono de cinco títulos da Liga Europa, o Sevilla também entrou em campo pressionado depois de empatar por 2 a 2 em casa. Na República Checa, a equipe espanhola ainda saiu atrás com o gol de Ngadeu-Ngadjui. Três gols de pênalti, na sequência, definiram a nova igualdade por 2 a 2. Ben Yedder marcou para o Sevilla, Soucek recolocou o Slavia na frente e Munir deixou tudo igual mais uma vez.

Na prorrogação, os visitantes pareciam próximos da vaga quando Franco Vázquez marcou logo aos sete minutos. O Slavia Praga precisava de dois gols se quisesse avançar, e foi buscar uma improvável classificação. Mick van Buren deixou tudo igual mais uma vez, e a dois minutos para o fim, Ibrahim Traoré garantiu o triunfo.

Assim, Benfica e Slavia Praga se juntaram a Chelsea, Valencia, Napoli, Arsenal, Eintracht Frankfurt e Villarreal nas quartas de final da Liga Europa. Os confrontos desta fase do torneio serão sorteados nesta sexta-feira.