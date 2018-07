Jonas marca e classifica Valencia na Liga Europa

Outro time do futebol espanhol a se classificar para as oitavas de final da Liga Europa foi o Athletic Bilbao. A equipe basca, comandada por Marcelo Bielsa, venceu o Lokomotiv Moscou por 1 a 0, gol de Munian aos 17 do segundo tempo. Como no jogo de ida havia sido 2 a 1 para os russos, o Bilbao conseguiu a classificação por conta do maior número de gols marcados fora de casa.

Os holandeses também se deram bem na primeira leva de jogos desta quinta-feira. PSV e Twente se classificaram para as oitavas de final. O time de Eindhoven goleou em casa o Trabzonspor, da Turquia, por 4 a 1, e chegou a 6 a 2 no agregado dos dois jogos. Mertens (de pênalti), Matavz (duas vezes) e Strootman marcaram os gols alvirrubros. Já o Twente repetiu o 1 a 0 sobre o Steaua Bucareste, gol de Chadli.

Na próxima fase, o PSV joga contra o Valencia, com primeiro jogo dia 8 de março, na Espanha. O Twente enfrenta Plzen ou Schalke 04. Já o Athletic Bilbao vai ter parada duríssima pela frente, uma vez que espera o vencedor de Manchester United e Ajax. No jogo de ida, os ingleses venceram por 2 a 0.

Outro gol brasileiro desta primeira leva de jogos da quinta-feira na Liga Europa foi de Danilo. O zagueiro abriu o placar para a Udinese, que venceu o PAOK, da Grécia, por 3 a 0, fora de casa. No jogo de ida, em Údine, empate em 0 a 0. Os únicos representantes da Itália na competição enfrentam Alkmaar ou Anderlecht.

Dois belgas entraram em campo. O Standard Liège empatou sem gols em casa com o Wisla Cracóvia e se classificou porque o resultado do jogo de ida, na Polônia, fora 1 a 1. Já o Club Brugge não resistiu ao Hannover e perdeu por 1 a 0, sendo eliminado com 3 a 1 no agregado. Standard Liège e Hannover se enfrentam nas oitavas de final.