Jonas marca gols da vitória e mantém o Benfica na liderança

O meio-campista brasileiro Jonas marcou os gols da vitória por 2 a 0 do Benfica sobre o Belenenses, resultado que manteve o atual campeão no topo da tabela do Campeonato Português neste sábado. As Águias mantêm três pontos de vantagem sobre o arquirrival Porto, que após a vitória sobre o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, bateram o Acadêmica Coimbra por 1 a 0.

Com cinco jogos restantes, o Benfica recebe o Porto no dia 26 de abril, em potencial jogo decisivo para o título. A batalha pelo campeonato se transformou em uma corrida com apenas dois cavalos, com o Sporting Lisboa 11 pontos atrás, em terceiro.

Jonas abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, depois de uma bobeada do meio-campo Pele, cuja bola atrasada forçou o goleiro Hugo Ventura a sair correndo da área. Embora Ventura tenha alcançado a bola, conseguiu apenas afastá-la até Jonas, que a mandou para o gol da entrada da área.

O brasileiro ampliou a vantagem do Benfica aos 15 minutos da etapa final e chegou à marca de 16 gols, um a menos que o artilheiro do campeonato, Jackson Martinez, do Porto.

O técnico do Porto, Julen Lopetegui, poupou alguns titulares, mas seu time ainda foi capaz de bater o Acadêmica. Hernani marcou o único gol da partida aos 12 minutos do primeiro tempo, quando avançou pela esquerda, e, embora seu primeiro chute ainda tenha sido defendido pelo goleiro Cristiano, ele pegou o rebote e garantiu a vitória.