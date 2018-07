Jonas marca, mas Valencia empata e mantém jejum

VALÊNCIA - O Valencia chegou, neste sábado, ao seu quinto jogo seguido sem vencer. Em casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Espanyol, equipe que também ocupa posição intermediária na classificação. O brasileiro Jonas fez o segundo gol do time valenciano e marcou pela primeira vez no ano.

Depois de ganhar do rival Levante no primeiro jogo de 2014, o Valencia não conseguiu mais vencer. Empatou um jogo e perdeu outro do Atlético de Madrid, sendo eliminado na Copa do Rei e, pelo Espanhol, caiu diante do Celta e ficou no empate com Málaga e Espanyol. Assim, ocupa apenas o nono lugar, com 25 pontos, logo atrás do Espanyol, que tem 26.

No jogo deste sábado, Córdoba abriu o placar logo aos 3 minutos para o time catalão. O empate veio logo depois, com Paco Alcácer. No lance, Jonas foi lançado, errou o domínio, mas a bola sobrou para o seu companheiro. Aos 32, o brasileiro marcou, num cabeceio forte, após escanteio batido por Piatti. A contagem foi fechada ainda no primeiro tempo, com Sergio García, de pênalti.

Mais cedo, o Valladolid chegou à sua quarta vitória na temporada ao ganhar do Villarreal por 1 a 0, em casa, escapando da zona de rebaixamento, em 17.º. A equipe tem 19 pontos, mas fica à frente do Almería pelos critérios de desempate. O Villarreal é o quinto colocado, com 37, e pode ver o Athletic de Bilbao (39) disparar na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.