Jonas marca no fim e Valencia vence no Espanhol

Com o resultado positivo, a equipe voltou à terceira colocação - havia sido ultrapassado com a vitória do Villarreal neste domingo -, com 48 pontos. Já o Athletic Bilbao foi ultrapassado pelo Espanyol e está agora na sexta posição, com 38 pontos.

A equipe da casa começou melhor na partida e abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com o atacante da seleção espanhola Llorente. O marcador seguiu inalterado até os 26 minutos do segundo tempo, quando Mata empatou.

Quando parecia que a partida terminaria em igualdade, Jonas garantiu a vitória. Ele aproveitou rebote do goleiro adversário, aos 46 minutos do segundo tempo, e anotou seu primeiro gol com a camisa do Valencia.

Na próxima rodada, o time de Bilbao enfrenta o Zaragoza, fora de casa, nesta quarta-feira. Já o Valencia terá um difícil compromisso. No mesmo dia a equipe receberá o líder Barcelona.