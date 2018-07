Jonas marca nos acréscimos e dá vitória ao Valencia

MADRI - Com um gol do atacante brasileiro Jonas aos 48 minutos do segundo tempo, o Valencia conseguiu uma importante vitória fora de casa, ao fazer 1 a 0 sobre o Granada, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado positivo levou o time aos nove pontos, metade do que os líderes Barcelona e Atlético de Madrid já somaram.

Jonas já teve passagens por Santos e Grêmio, além de colecionar algumas convocações para a seleção brasileira. E está no Valencia desde 2011, quase sempre com destaque na equipe. Nesta quarta-feira, ele aproveitou o cruzamento na área no último minuto dos acréscimos do árbitro e garantiu a vitória, o deixou o Granada com apenas cinco pontos.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Sevilla finalmente conseguiu ganhar a primeira no Campeonato Espanhol, ao golear o Rayo Vallecano por 4 a 1. Com a vitória em casa, passou a ter cinco pontos e deixou a lanterna justamente para o adversário, que ficou com três pontos. Foram dois gols de Rakitic e outros dois de Bacca - Adrian Gonzalez descontou.