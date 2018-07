Jonas marca, Valencia bate Betis e assume 5.º lugar Com um gol marcado pelo brasileiro Jonas, o Valencia venceu o Betis por 3 a 0, neste sábado, em casa, e assumiu a quinta posição do Campeonato Espanhol, com 45 pontos. Com o triunfo, a equipe ultrapassou o próprio rival de Sevilla, que ficou estacionado nos 43 pontos e caiu do sexto para o sétimo lugar.