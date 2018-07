Jonas merece uma vaga na seleção, diz Renato Gaúcho Em grande fase no Grêmio, o atacante Jonas já começa a ter seu nome pedido na seleção brasileira por alguns torcedores. Nesta quarta-feira, o artilheiro isolado do Brasileirão (são 19 gols marcados) ganhou mais um aliado para alcançar uma vaga no ataque do time de Mano Menezes: Renato Gaúcho, que é o seu técnico no clube gaúcho.