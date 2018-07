Jonas promete raça no Flamengo, 'time de infância'

A três dias da estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo apresentou nesta quarta-feira o volante Jonas, seu mais novo reforço para a temporada. Destaque do Sampaio Corrêa na Série B do ano passado, o jogador foi disputado também pelo Corinthians neste período de contratações, mas acabou se acertando com rubro-negro carioca, que, segundo ele, é seu time de coração.

"Estou muito feliz em estar aqui, no meu time de infância. Vou trabalhar forte, quero fazer o melhor. Tem uma torcida maravilhosa e pode esperar muita raça. Ainda está passando um filme na minha cabeça. Ficar perto dessa torcida deve ser maravilhoso. Estou muito feliz", declarou.

Antes da chegada de Jonas, o Flamengo contava apenas com um volante de contenção, o paraguaio Cáceres. Agora, o recém-chegado promete lutar por seu espaço. "Cáceres tem os méritos dele, tenho os meus, e vamos disputar no dia a dia. Quem se empenhar mais, vai almejar coisas boas."

Dono do maior número de desarmes da Série B, Jonas quer fazer mais no Flamengo. "Chuto com as duas pernas, direita e esquerda, e garanto que não vai faltar disposição para defender o Flamengo. Se for para comer grama, vou comer. Tenho pegada, vontade e disposição."