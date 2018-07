Jonathan comemora acerto e faz primeiro treino na Inter

"Estou muito feliz por ter essa chance de poder fazer meu trabalho aqui e mostrar minhas qualidades", declarou o atleta, que atuou pelo clube da Vila Belmiro no primeiro semestre e ajudou o time brasileiro a conquistar o Campeonato Paulista e a Libertadores, apesar da sequência de lesões que sofreu.

Jonathan foi contratado como opção para substituir o também brasileiro Maicon - caso este acerte mesmo sua saída do clube - ou revezar com o atual titular da lateral da Inter. Mesmo sem grande conhecimento do elenco, ele espera se adaptar rapidamente em sua nova equipe.

"Ainda não conheci o Lúcio, mas cruzei com o Maicon algumas vezes no Cruzeiro (no qual ambos atuaram) e já conheci o Julio Cesar também. Todos no Brasil dizem que a Inter é um clube fantástico e tem um time excelente. Espero poder contribuir da minha forma para ajudar o clube a ter ainda mais sucesso, junto com meus companheiros", afirmou, lembrando que também terá o goleiro titular e o capitão da seleção brasileira ao seu lado na Inter de Milão.