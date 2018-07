Jonathan deixa o Santos e assina com a Inter de Milão

MILÃO - Campeão da Libertadores pelo Santos, o lateral-direito Jonathan assinou nesta terça-feira um contrato de quatro anos com a Inter de Milão. O jogador, que não teve tempo de se despedir dos companheiros de time, acertou seu vínculo após realizar exames médicos em Milão.

"Infelizmente, não tive tempo de me despedir dos meus companheiros, tanto do Santos quanto do Cruzeiro. Mas quero deixar aqui meu muito obrigado aos jogadores, diretorias e comissões técnicas, principalmente ao Adilson Batista e ao Muricy Ramalho, pois aprendi muito com todos eles", afirmou o atleta.

O acerto de Jonathan com a Inter já era esperada desde a rescisão com o Cruzeiro há poucas semanas. O lateral estava emprestado ao Santos, no qual foi campeão paulista e da Libertadores. Sua passagem pelo time, porém, foi marcada por uma sequência de lesões desde sua chegada, no início do ano.

Quando esteve em campo, Jonathan exibiu um retrospecto impecável, sem derrotas. Foram 14 vitórias e seis empates, além de dois gols marcados. "Apesar do pouco tempo na Vila, consegui conquistar dois títulos de peso. Mas vou embora com a sensação de que poderia ter dado uma contribuição ainda maior do que a que deixei", comentou o lateral.