Jonathan desfalca o Santos contra o Once Caldas

Jonathan sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do clássico na Vila Belmiro e foi substituído por Pará. De acordo com o departamento médico do clube praiano, os exames clínicos e de imagem apontaram uma lesão muscular na coxa direita do lateral.

A lesão deve tirar o jogador da equipe por um período que vai de uma semana a dez dias. Assim, ele também não pega o Internacional, no sábado, na partida de estreia do Brasileirão. Se o Santos avançar na Libertadores, ele fica como dúvida na primeira partida da semifinal.

A tendência natural é que Pará seja o substituto de Jonathan no jogo desta quarta-feira no Pacaembu. Muricy Ramalho também pode optar por manter Adriano no time e promover o retorno de Danilo, que estava suspenso na final do Paulistão, atuando na lateral-direita, sua posição de origem.