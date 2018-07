Jonathan é testado entre os titulares e deve estrear no Fluminense

Jonathan está no Fluminense desde setembro, mas ainda não entrou em campo porque precisava recuperar o condicionamento físico. Mas, ao que parece, esse momento chegou. Afinal, após improvisar o volante Jean na lateral direita no clássico com o Vasco, Eduardo Baptista voltou o jogador para a sua posição de origem e testou Jonathan entre os titulares na atividade desta quinta.

Jean assumiu a vaga que foi de Pierre diante do Vasco e que precisará cumprir suspensão no duelo com a Chapecoense. E o time que iniciou o treino desta quinta teve a seguinte formação: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Marlon Santos e Wellington Silva; Jean, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Vinícius; Osvaldo.

O atacante Fred voltou a ficar fora de treinamento e, ainda em recuperação de lesão, tem apenas chances remotas de ter condições de jogo até sábado. Durante a atividade, Eduardo Baptista também testou Marcos Junior, de volta após cumprir gancho, na vaga de Osvaldo. Já Marlon Santos, com dores no joelho direito, deixou o treino antes do fim, poupado, sendo substituído por Artur. Mas a sua situação não preocupa a comissão técnica.

O Fluminense encerra a preparação para o duelo com a Chapecoense com um treino na manhã desta sexta-feira nas Laranjeiras. Com 43 pontos, o time carioca ocupa apenas o 12º lugar no Brasileirão, sem grandes ambições nas rodadas finais.