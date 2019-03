Jonathan exalta 'partida importantíssima' para o Botafogo embalar

Revelação do Botafogo para a temporada de 2019, o lateral-esquerdo Jonathan espera que o time consiga engatar uma sequência de bons resultados no Campeonato Carioca, torneio no qual a equipe venceu apenas uma partida até agora. O time treinado por Zé Ricardo ficou de fora da semifinal da Taça Guanabara e corre até o risco de não se classificar para a fase decisiva geral do Estadual.

"A gente conseguiu resultados positivos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas até agora eles não vieram no Carioca. Vamos buscar os três pontos em Volta Redonda. Todos os jogos para nós são decisivos, e, no sábado, será mais um. Vai ser uma partida importantíssima para nós, mas estamos com a cabeça tranquila", afirmou Jonathan nesta sexta-feira.

O adversário do Botafogo neste sábado, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, será o Volta Redonda, a partir das 19 horas, fora de casa. Apesar da irregularidade, o time carioca está na terceira fase da Copa do Brasil e na segunda da Copa Sul-Americana.

Aos 20 anos, Jonathan vai fazer a sétima partida dele pelo Botafogo. "Já estava preparando minha cabeça para isso, para chegar ao profissional e fazer o melhor. Tenho todo mundo do meu lado, torcedores, comissão técnica, jogadores. Agora é evoluir mais. Não esperava ser titular tão rápido, mas está acontecendo tudo tranquilo. No meu primeiro jogo, João Paulo e Pimpão me ajudaram muito. O Joel Carli também me cobra muito quando eu erro. Isso é normal, faz parte", relatou o lateral-esquerdo.

Jonathan espera que o mês atual seja tão bom quanto o anterior. "A gente vai continuar trabalhando para março ser igual a fevereiro. Muitas vitórias, bom desempenho, trabalhar cada dia mais. Fevereiro poderia ser maior para que viessem mais triunfos", brincou o botafoguense.