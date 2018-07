Jonathan se une a irmão Giovani dos Santos no Villarreal

Ele chega ao El Madrigal para jogar ao lado do irmão, Giovani, que tem um histórico mais positivo. Comparado a Ronaldinho Gaúcho quando surgiu, também na base do Barcelona, o filho mais velho do brasileiro Zizinho foi titular do México no Mundial do Brasil e um dos destaques da equipe.

Quase cinco anos depois de estrear no time principal do Barça, Jonathan deixa o clube sem ter feito mais de três jogos em cada uma das cinco edições do Campeonato Espanhol que disputou. Ele assinará por cinco anos com o Villarreal depois de passar pelos exames médicos e será apresentado na quinta.