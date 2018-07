Jonathan vê Santos melhor defensivamente com Muricy Ramalho

SANTOS - De 2009 até o início do mês passado, o Santos era tido como uma equipe que encantava, mas que sofria com muitos problemas na defesa. Esta fase, no entanto, parece ter ficado para trás com a chegada de Muricy Ramalho, que estreou na equipe no dia 10 de março. Em seis partidas sob o comando do treinador foram apenas dois gols sofridos. Para o lateral Jonathan, o que mudou foi a filosofia de jogo, fato que tornou o time mais seguro no setor defensivo.

"Acho que é opção de cada treinador. No início do ano éramos um time que não tinha tanta responsabilidade de defender como temos hoje. O Muricy colocou isso para gente de forma clara. Temos excelente jogadores que podem decidir a qualquer momento, então a probabilidade de conseguirmos a vitória se não tomamos gols é enorme", declarou o jogador, em entrevista ao SporTV nesta quinta-feira.

"Desde que ele (Muricy Ramalho) chegou, a nossa equipe está sofrendo menos gols. Ele já passou sua filosofia de trabalho. Tenho certeza de que o Santos crescerá muito com ele e, com os treinamentos, vamos nos entrosar cada vez mais", completou.

Um exemplo dessas vitórias sem tomar gols aconteceu na última quarta-feira. A equipe santista bateu o América-MEX, por 1 a 0, na Vila Belmiro, e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Apesar da vantagem mínima, Jonathan gostou do desempenho.

"Nossa equipe jogou bem. Poderíamos ter feito o segundo gol, mas é uma vantagem importante. O melhor foi não termos sofrido gols em casa, porque somos uma equipe leve, para frente, e sabemos que podemos fazer gols lá", afirmou o lateral.