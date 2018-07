Jonathan volta aos treinos no Fluminense e Wellington Silva fica de fora

O lateral-direito Jonathan está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e participou normalmente do treino do Fluminense nesta quarta-feira. A expectativa é que ele retorne ao time no duelo contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador se machucou no aquecimento da partida contra o Internacional, no último dia 7, pela 19.ª rodada. De lá para cá iniciou tratamento e na última semana correu em volta do gramado, mas não chegou a ser relacionado na partida contra o Santa Cruz na última rodada.

Seu retorno acontece em boa hora, já que o outro atleta da posição, Wellington Silva, ficou apenas na academia e é dúvida para a próxima partida. Ele deixou o último jogo com dores no tornozelo direito. O volante Cícero e o atacante Marcos Júnior também devem voltar ao time titular do Fluminense após cumprirem suspensão.

O time tricolor vem em alta no Brasileirão, com quatro jogos de invencibilidade. Na rodada anterior, venceu o Santa Cruz por 1 a 0, fora de casa. O resultado deixou a equipe na oitava colocação, com 31 pontos, e animou o elenco, que já sonha com uma vaga na Copa Libertadores - o clube, no entanto, ainda está a seis pontos do G4. "A vitória nos deixa tranquilos para trabalhar. Mas não ganhamos nada, temos os pés no chão. Precisamos das vitórias para chegar ao G4 e depois lutar pelo título", comentou Danilinho.