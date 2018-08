Jonathas faz autocrítica e garante que suas atuações no Corinthians vão melhorar

O atacante Jonathas está chateado com suas atuações no Corinthians e prometeu reagir. Ele reconheceu que está um pouco acima do peso e espera logo mostrar seu futebol. "Ruim, perna de pau, estou me sentindo assim. Mas tenho de ter paciência, quando eu cheguei eu sabia que seria assim", disse em um vídeo em seu Instagram.

No sábado, o técnico Osmar Loss optou por montar um time sem um jogador de referência na área, ou seja, o Corinthians enfrentou o Grêmio com meias ofensivos se alternando no ataque. Depois que o time gaúcho abriu o placar, o comandante colocou Jonathas em campo, mas ele pouco pôde fazer para evitar a derrota.

"Não tenho preferência de esquema. Preferência é fazer gol mesmo, quando faz a coisa muda. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas tem que ter tempo, é tudo na hora certa", afirmou, pedindo paciência à Fiel. "Vão sair muitos gols ainda, podem ficar tranquilos."

O jogador foi contratado durante a parada para a Copa do Mundo. Ele estava no Hannover e já disputou cinco partidas no Corinthians, tendo marcado um gol no clássico com o São Paulo. Uma lesão na coxa direita o deixou fora de cinco jogos, mas ele promete corresponder em breve. "Agora é trabalhar forte, pegar ritmo, que creio que as coisas vão dar muito certo aqui", finalizou.