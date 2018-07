Jonathas se destaca em treino e Loss define o Corinthians com novidades

Jonathas foi um dos destaques do treinamento do Corinthians nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, no último treino antes da partida contra o Botafogo, quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, no retorno do Campeonato Brasileiro. O atacante, porém, ficará como opção no banco de reservas, mas outro reforço fará sua estreia em jogos oficiais.

Danilo Avelar foi regularizado nesta terça-feira e será o titular na lateral-esquerda. Os demais jogadores serão os já conhecidos dos torcedores. Na zaga, Pedro Henrique joga no lugar de Balbuena, negociado com o West Ham.

Quanto a Jonathas, ele mostrou pontaria no treino feito apenas entre os reservas. Emprestado pelo Hannover 96, o atacante marcou cinco gols durante a atividade. "Ele está relacionado e necessita de uma melhor aquisição na parte física e técnica, pois teve parada maior que os outros jogadores, mas tem característica diferente, até pelo biotipo", comentou o técnico Osmar Loss.

O treinador terá três desfalques, todos por questões médicos: Mantuan, Ralf e Clayson. Assim, o Corinthians vai a campo para encarar o Botafogo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior, Romero, Rodriguinho e Mateus Vital; Roger.

Veja a lista de relacionados por Loss para Corinthians x Botafogo:

Goleiros: Cássio e Walter;

Zagueiros: Pedro Henrique, Henrique, Léo Santos e Carlos Augusto;

Laterais: Fagner e Danilo Avelar;

Volantes: Gabriel, Renê Júnior, Thiaguinho e Paulo Roberto;

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital, Pedrinho, Jadson, Danilo, Marquinhos Gabriel e Rodrigo Figueiredo;

Atacantes: Romero, Roger, Jonathas e Matheus Matias.