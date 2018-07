Jonathas sofre estiramento e desfalca o Corinthians por três semanas

O Corinthians sofreu mais uma desfalque para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O atacante Jonathas sofreu um estiramento na coxa direita e ficará três semanas fora. A lesão ocorreu no clássico com o São Paulo, ocorrido no último sábado.

Confirmando o prazo, o atacante será desfalque nos jogos contra Vasco, Atlético-PR e Chapecoense (Brasileirão), Chapecoense (Copa do Brasil) e Colo-Colo (Libertadores).

Sem Jonathas, a tendência é que Pedrinho assuma a condição de titular. Roger, outro centroavante, continua fazendo trabalho na academia e não tem condições de enfrentar o Vasco, domingo, em Brasília. A definição do time ocorre nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Além de Jonathas e Roger, seguem no departamento médico o volante Ralf, o zagueiro Pedro Henrique, o volante Paulo Roberto e o lateral-direito Mantuan.

Próximos jogos do Corinthians

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)