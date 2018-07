Jones tem fratura no nariz, mas não desfalcará os EUA

Mesmo com o nariz quebrado, o meia norte-americano Jermaine Jones não será problema para as oitavas de final contra a Bélgica. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo porta-voz dos Estados Unidos, Michael Kammarman.

Ainda de acordo com Kammarman, Jones não precisará usar uma máscara protetora na partida da próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele minimizou a situação, esclarecendo que a fratura não chegou a causar descoloração ou hematomas na área. A lesão ocorreu após um choque do jogador com o companheiro de time Alejandro Bedoya, no segundo tempo da partida desta quinta-feira, contra a Alemanha.

Esse é o segundo caso de fratura no nariz no elenco dos Estados Unidos neste Mundial. Destaque do time e dono do gol mais rápido da competição, o meia Clint Dempsey se contundiu na estreia com vitória por 2 a 1 sobre Gana, após forte choque com o ganês John Boye, que o atingiu com a canela em uma jogada pelo alto.