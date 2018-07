Jonny Evans e Phil Jones desfalcam Manchester na Liga dos Campeões

MANCHESTER - O técnico David Moyes confirmou nesta segunda-feira que o Manchester United não terá o zagueiro Phil Jones e o lateral Jonny Evans na partida desta terça, contra o Olympiakos, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Lesionados, eles nem viajaram com a delegação para Atenas.

"Jones e Evans não viajaram. Todos os outros estão aqui", confirmou o treinador, já na Grécia. A dupla se recupera de lesões sofridas no dia 1º de fevereiro, em partida contra o Stoke, em rodada do Campeonato Inglês.

Sob pressão, em razão da irregularidade do Manchester na temporada, Moyes previu mais um jogo difícil na Liga dos Campeões. "Estou ansioso para a partida, mas sei que será duro. O Olympiakos costuma fazer bons jogos aqui. Teremos que jogar muito bem para nos classificarmos", projetou o treinador.

O jogo da volta das oitavas de final será disputado no dia 19 de março, no Old Trafford, em Manchester.