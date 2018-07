Jordânia avança e segue na luta por vaga na Copa

Irã, Coreia do Sul, Japão e Austrália foram as quatro seleções que conseguiram a classificação direta para a Copa de 2014 nas Eliminatórias Asiáticas. Como terminaram em terceiro lugar de seus grupos, Usbequistão e Jordânia tiveram que disputar essa repescagem para ver quem seguia vivo na disputa pela vaga no Mundial no Brasil.

No primeiro jogo do confronto, sábado passado, em Amã, houve empate por 1 a 1. Nesta terça-feira, o duelo decisivo em Tashkent começou com gol do Usbequistão logo aos cinco minutos, quando Ismailov aproveitou rebote do goleiro para marcar. Mas a Jordânia empatou ainda no primeiro tempo, no chute de longe de Al Murjan aos 42.

Com o empate de 1 a 1, repetindo o resultado de Amã, a disputa foi para a prorrogação, quando a falta de energia elétrica no estádio provocou uma interrupção de cerca de 15 minutos no jogo. O tempo extra terminou sem gols, o que levou a decisão para os pênaltis. Aí, a Jordânia bateu o Usbequistão e manteve o sonho de ir pela primeira vez à Copa do Mundo.