Jordânia derrota Omã e mantém chance de ir à Copa Num confronto direto pelo terceiro lugar no Grupo B, válido pela última rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2014, a Jordânia derrotou Omã por 1 a 0, nesta terça-feira, em Amã. Com a vitória, a seleção jordaniana manteve as chances de ir ao Mundial do Brasil, ao se classificar para o mata-mata com o Usbequistão, que definirá o representante da Ásia na repescagem contra o quinto colocado na América do Sul.