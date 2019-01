Jordânia empata e se classifica em 1º na Copa da Ásia; Austrália ganha e é 2ª

Jordânia e Austrália sãs as duas seleções classificadas para as oitavas de final da Copa da Ásia pelo Grupo B. Os jordanianos empataram sem gols contra a Palestina, nesta terça-feira, e garantiram o primeiro lugar da chave com sete pontos.

Os australianos tiveram um duro duelo contra a Síria, mas venceram por 3 a 2 e garantiram a segunda vaga do grupo, com seis pontos. O gol da vitória foi marcado por Tom Rogic, aos 45 minutos do segundo tempo.

A Palestina, que somou apenas dois pontos, com dois empates e uma derrota, ainda sonha com a classificação para a próxima fase, pois poderá ser um dos quatro melhores terceiros colocados.

Os palestinos vão acompanhar os jogos que serão disputados nos grupos C, D, E e F, nos dois próximos dias, para saber qual a pontuação de cada terceiro colocado. Uma dessa vagas já é do Bahrein, terceiro colocado no Grupo A ao acumular quatro pontos.

Quatro jogos estão previstos para esta quarta-feira. Pelo Grupo C jogam: Quirguistão x Filipinas e Coreia do Sul x China. No D, os duelos serão entre Irã x Iraque e Vietnã x Iêmen.