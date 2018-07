Jordi Alba cobra 'intensidade' do Barcelona contra PSG

Autor do gol que decretou a goleada por 4 a 0 sobre o Milan, na última terça-feira, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o lateral-esquerdo Jordi Alba afirmou nesta sexta que o Barcelona precisa manter a mesma pegada e condição técnica exibidas naquele confronto no próximo mata-mata da competição continental. O clube espanhol agora terá pela frente o Paris Saint-Germain.

"Enfrentaremos um time muito completo em todas as linhas, com um grande nível e que nos criará problemas", prevê o jogador, para depois enfatizar que "se viu o verdadeiro Barcelona" na partida de volta diante do Milan. "O time deve manter o mesmo nível de jogo, intensidade e força", cobrou.

Já ao comentar o fato de que Ibrahimovic não disputará o duelo de ida diante do Barça, pois terá de cumprir suspensão em Paris, Alba admitiu que será um desfalque importante para a equipe francesa. "Sem ele, o time perde bastante no jogo aéreo", opinou.

Ao cobrar o mesmo empenho exibido na última terça-feira, o jogador também lembrou que a partida de ida contra o Milan, na Itália, onde a equipe espanhola caiu por 2 a 0, precisa servir como lição. "Naquele jogo não tivemos essa intensidade que tivemos na volta", reconheceu.

Presente ao sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, o diretor esportivo do Barcelona, Andoni Zubizarreta, também fez elogios ao PSG e evitou cantar favoritismo para o time espanhol, mas admitiu ser uma vantagem jogar o duelo de volta do mata-mata em casa. "O PSG tem jogadores muito bons, com muito talento... É muito competitivo", sublinhou.