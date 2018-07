Jordi Alba se recupera de lesão e tem volta confirmada pelo Barça

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira que o lateral Jordi Alba se recuperou de uma lesão muscular na perna direita e foi relacionado para defender o time no jogo diante do Sevilla, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O jogador havia se lesionado em partida da seleção espanhola contra a Ucrânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e agora entrou na lista de 18 relacionados do técnico Luis Enrique para o duelo válido pela 31ª rodada da competição nacional.

Alba ganhou alta médica para atuar apenas nesta sexta, depois de ter desfalcado o time catalão nos confrontos diante de Celta e Almería, também pelo Campeonato Espanhol. Ele foi liberado pelo clube para jogar logo após treinar com os seus companheiros pela manhã.

O lateral não foi a única novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Sevilla. O volante Sergio Busquets, que não atuou contra o Almería por estar suspenso, também estará de volta à equipe. Por outro lado, o brasileiro Douglas, Masip, Montoya e Sergi Roberto acabaram sendo descartados deste próximo duelo, assim como o belga Vermaelen, lesionado.

A lista de 18 atletas chamados por Luis Enrique para encarar o Sevilla foi a seguinte: Ter Stegen, Bravo, Daniel Alves, Adriano, Alba, Mathieu, Piqué, Bartra, Sergio Busquets, Mascherano, Xavi, Iniesta, Rakitic, Rafinha, Pedro, Neymar, Messi e Luis Suárez.

O Barça ocupa a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 74 pontos, e está quatro à frente do vice-líder Real Madrid, que neste sábado encara o Eibar, em casa.