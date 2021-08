Jorge aparece no BID e fica regularizado, mas estreia depende de condicionamento

Anunciado pelo Palmeiras há pouco menos de duas semanas, o lateral-esquerdo Jorge teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira. Portanto, está com a documentação regularizada, liberado para jogar pelo clube paulista. Apesar disso, o novo reforço palmeirense ainda trabalha para se recondicionar fisicamente, o que deixa incerta a data para a sua estreia.

Submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo em dezembro do ano passado, Jorge vem realizando atividades de preparação física, sem participar dos treinos com o restante do elenco. Assim, a tendência é que não seja relacionado para o compromisso de sábado, no Allianz Parque, onde o Palmeiras enfrenta o Fortaleza pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21 horas.

Conhecido no Brasil por suas passagens por Flamengo e Santos, o jogador de 25 anos estava no Basel, da Suíça, emprestado pelo Monaco, da França. A diretoria palmeirense foi atrás da contratação assim que as negociações para vender Matías Viña à Roma começaram a evoluir. O clube trouxe, também para a lateral esquerda, o uruguaio Joaquín Piquerez, que veio do Peñarol e ainda aguarda pela regularização.

Outro nome que espera a publicação no BID é o volante Matheus Fernandes, contratado após rescindir com o Barcelona. Ele começou a trabalhar nas dependências do clube há 15 dias, mas não joga desde novembro de 2020.

Enquanto isso, o atacante Borja, que se reapresentou ao Palmeiras após fim de empréstimo ao Junior Barranquilla, já apareceu no sistema da CBF e poderia ser utilizado, o que não deve ocorrer, pois o colombiano está perto de ser emprestado ao Grêmio.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras, líder do Brasileirão com 32 pontos, tem a semana livre para se preparar para o duelo do final de semana contra o Fortaleza. Depois disso, na semana seguinte, começa a decidir vaga nas semifinais da Libertadores em clássico contra o São Paulo, no Morumbi, na próxima terça-feira, pela rodada de ida das quartas de final.