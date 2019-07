Jorge aponta Santos com muitas 'novidades' para o retorno do Brasileirão

O lateral-esquerdo Jorge prevê um Santos repleto de novidades para as 29 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, após a parada da Copa América. O defensor destacou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o trabalho do técnico Jorge Sampaoli.

"É incrível, porque ele (Sampaoli) vem buscando coisas novas, vem trazendo treinos diferentes. Isso dá mais ânimo aos atletas no dia a dia. Ele continua passando, corrigindo os erros... Claro que ele vem cobrando a intensidade e pressão", disse o jogador, no CT Rei Pelé, após folgar na segunda-feira.

Jorge acredita que o fato de o Santos só ter o Campeonato Brasileiro para disputar no segundo semestre pode ser favorável para o time da Vila Belmiro em uma disputa frente ao Palmeiras, que, além da competição nacional, ainda disputa a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. "O Brasileiro é uma competição difícil, é saber lidar com os adversários que vêm pela frente. Levantar o título no fim do ano é importante, mas temos um período longo até lá. É manter a tranquilidade até lá."

Ao mesmo tempo, o lateral afirma que é preciso saber lidar com a cobrança dos torcedores, que exigem a conquista do Brasileiro. "Queríamos estar nessas competições de peso, mas fomos eliminados. Faz parte do futebol. A gente tem de saber lidar com a inteligência no decorrer do campeonato, porque eles (Palmeiras) vão estar mais cansados pelas outras competições. O Brasileiro será a nossa força do ano." O Santos é o segundo colocado no Brasileiro, com 20 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras.

Na equipe do técnico Sampaoli desde 30 de maio, Uribe soma três jogos, mas ainda não conseguiu marcar um gol. "Estou com muita vontade e com um pouco de ansiedade também por voltar a jogar e por marcar o primeiro gol com a camisa do Santos, que, para mim, será muito emocionante. Vai trazer muita alegria para mim e para minha família. Espero que seja rápido."

O Santos vai treinar em duas sessões diárias até sexta-feira. No sábado, às 15 horas, o time fará um jogo-treino contra a Ponte Preta, no CT Rei Pelé, sem a presença da imprensa.

Fora da fase final da Copa América, o venezuelano Soteldo e o paraguaio Derlis González só se apresentam no clube na semana que vem. Cueva continua com o Peru, que enfrenta o Chile, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela semifinal.

O Santos volta a jogar dia 13, em salvador, diante do Bahia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.