Jorge Barcellos reassume a seleção brasileira feminina de futebol

RIO - A CBF anunciou nesta quarta-feira o novo técnico da seleção brasileira feminina de futebol. Trata-se de um velho conhecido das jogadoras, Jorge Barcellos, que comandou a equipe nacional entre 2006 e 2008. Ele chega para substituir Kleiton Lima, que saiu depois de conseguir a prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no mês passado, perdendo para o Canadá na final da competição.

Barcellos foi contratado com o objetivo de levar o Brasil à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem. Como parte do planejamento para a competição, ele já revelou que pretende fazer uma convocação por mês, para poder avaliar o maior número possível de jogadoras.

Sua trajetória começará no Torneio Internacional Cidade de São Paulo, que começa no dia 8 de dezembro. Já nesta quarta-feira, o novo treinador anunciará as 22 convocadas para a competição. "O torneio será nossa primeira etapa de preparação para a Olimpíada, vou poder desde já avaliar as jogadoras que levarei a Londres", declarou.

Além do torneio, a seleção feminina tem mais dois amistosos confirmados antes dos Jogos de Londres, contra Estados Unidos e Japão, ambos em solo japonês, em abril de 2012. "A intenção é fazer muitos amistosos para treinar com seleções de alto nível que vamos enfrentar na Olimpíada", disse Barcellos.

Durante os dois anos que esteve à frente da seleção, Jorge Barcellos foi vice-campeão sul-americano em 2006, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e vice-campeão mundial na Alemanha em 2007. Ele deixou a equipe após a medalha de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008, e foi treinar o Saint Luis Athletica, nos Estados Unidos.