Lateral Jorge elogia pré-temporada do Fla e vê grupo mais unido

O Flamengo vive um novo clima e o grupo está cada vez mais animado, unido e com vontade de vencer. Essa é a opinião de Jorge, que tem sido escalado como titular pelo técnico Muricy Ramalho nos coletivos da pré-temporada. O lateral-esquerdo ainda afirmou à imprensa, neste domingo, que se vê mais maduro.

"Vejo mais conversas entre o grupo, animação, vontade de vencer, falar de jogo, chegar o dia da partida e vencer. O Guerrero está mais animado, se sentindo mais leve, mais solto. É bom ver essa felicidade", comentou Jorge. "Todos vão ver um Flamengo diferente, com jogadores se dedicando mais e se entregando até o fim. O grupo está muito forte, amigo demais. Isso é bom para buscarmos objetivos maiores", acrescentou.

Titular com Muricy Ramalho, Jorge se vê ameaçado pela chegada de Chiquinho, mas acredita que saberá lidar com a disputa por posição no clube. "Sou feliz por ser titular hoje, mas se o Chiquinho tiver uma chance, vai querer aproveitar porque é um grande jogador. Além disso, é um amigo, me dá conselhos. Esta pré-temporada está sendo maravilhosa, nosso grupo é ótimo. Posso dizer que muitas coisas vão mudar. Eu também estou mudando como pessoa".

Aos 19 anos, o atleta quer mostrar para Muricy Ramalho que tem cabeça para aguentar a pressão de jogar no Flamengo. "Amadureci como atleta e pessoa. Vou me esforçar cada vez mais para continuar colaborando para o time chegar aos seus objetivos. Chegaram jogadores muito qualificados que, junto com o professor Muricy, irão fazer o Flamengo ficar ainda mais competitivo", disse.

"Com Muricy não pode relaxar. Ele pede muita concentração e movimentação em campo. Quer muita posse de bola e é o que estamos buscando. Ainda está no início, mas vamos nos adequando ao que ele pede nos treinos e jogos", finalizou Jorge.