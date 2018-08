Jorge, ex-Flamengo, é anunciado no Porto e se compara a Marcelo

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Porto. O jogador foi contrato por empréstimo de uma temporada junto ao Monaco e o clube português tem a prioridade de compra ao término do contrato.

Jorge, de 22 anos, deixou o Flamengo em 2017 para acertar com o clube monegasco. Na última temporada, ele disputou 22 partidas do Campeonato Francês, marcou um gol e deu quatro assistências. Ele também atuou uma partida pela Copa da França e quatro na Liga dos Campeões. Em 2016, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro.

"Venho com muita vontade e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. Onde o treinador me colocar, vou dar o meu melhor para ajudar o Porto a conquistar títulos. Me comparo ao Marcelo (do Real Madrid) pela forma de atacar, mas em termos defensivos também evoluí muito no Monaco."

"Vou dar o meu máximo para dar alegrias a todos" 22 anos (28-03-1996) ⚪Lateral Esquerdo Naturalidade: Rio de Janeiro (Brasil) Outros clubes: Mónaco e Flamengo Internacionalizações: 1, pelo Brasil Títulos: Liga Francesa e Campeonato Carioca #FCPorto #BemvindoJorge pic.twitter.com/heWUkJ1xs9 — FC Porto (@FCPorto) 30 de agosto de 2018

Na lateral esquerda, Jorge brigará pela posição com outro brasileiro, Alex Telles, ex-Grêmio. O novo reforço da equipe portuguesa também comentou que acredita que os compatriotas do elenco o ajudarão a se adaptar. "Acredito que vou dar bem com eles, tal como com os restantes companheiros. Já conheço o João Pedro e o Éder Militão", afirmou o jogador.