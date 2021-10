Jorge festeja jogo como titular do Palmeiras, após dez meses fora dos campos

Após quase dez meses afastado dos campos por causa de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Jorge atuou como titular do Palmeiras pela primeira vez no domingo, no empate por 1 a 1 com o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ontem (domingo) pude ter a sensação de estar em campo com meus companheiros. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas a minha felicidade de ter participado de 45 minutos foi imensa", disse o defensor de 25 anos, cuja última partida como titular havia sido em 16 de dezembro de 2020, ainda quando defendia o Basel, da Suíça.

Jorge foi contratado pelo Palmeiras em julho, em fase final de recuperação da cirurgia. Em agosto, participou pela primeira vez de uma atividade com bola e no dia 25 de setembro estreou entrando no fim do segundo tempo contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

"Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar voltando a fazer o que mais amo depois de quase dez meses. Quero agradecer a todos envolvidos, ao departamento médico, todos que me ajudaram a chegar até aqui. Com certeza, foi um momento único estar pisando em campo e ter feito um bom primeiro tempo", disse o lateral.

Jorge disputa vaga com o uruguaio Piquerez, Renan e Victor Luis, que está em transição física. "Precisamos ter jogadores de qualidade, são grandes competições e o Palmeiras precisa de um grupo de qualidade para ganhar. Fico feliz por essa briga sadia de posição, isso mostra o quanto estamos querendo jogar", afirmou Jorge.

Eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2016, essa será a primeira vez que Jorge participará de uma Libertadores, pois foi relacionado para a semifinal contra o Atlético-MG. "Estava muito nervoso, a emoção ali no final foi grande, no vestiário brinquei que baixou a pressão. Isso é para poucos e temos que desfrutar esse momento."