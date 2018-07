Jorge Henrique destaca importância do Vasco bater Criciúma: 'Abriremos 12 pontos'

O atacante Jorge Henrique destacou nesta terça-feira a importância de o Vasco vencer o Criciúma neste sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário ocupa a quinta colocação, portanto é a chance do time carioca abrir uma vantagem ainda maior dentro da zona de classificação para a elite.

O Vasco lidera a competição com 35 pontos, nove à frente do Criciúma. "Vencendo sábado, abrimos 12 pontos. Depois pensamos no Ceará, que é um adversário que está na briga pela liderança e aí sim voltar o foco para a Copa do Brasil", comentou.

O atacante evitou fazer outros prognósticos e disse acreditar na estratégia de seu treinador em relação aos planos futuros. "Queremos garantir logo o acesso. As outras equipes vão estudando cada vez mais o Vasco. Nós contamos com o Jorginho para nos ajudar", emendou.

Nesta terça-feira, Jorge Henrique participou de um treino pela manhã com o restante do grupo. O meia Nenê e o zagueiro Jomar ficaram de fora da atividade. O primeiro já havia ficado de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, na última rodada, por conta de uma lesão na coxa. Existe ainda a possibilidade de ele jogar sábado. O zagueiro foi poupado por conta de uma pancada sofrida no último jogo.