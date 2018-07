Jorge Henrique deve ser improvisado na lateral do Inter

PORTO ALEGRE - A lateral direita tem sido um problema para o técnico Dunga no comando do Internacional. Depois da lesão do titular Gabriel, que o afastou dos últimos jogos da equipe, o treinador perdeu de uma vez os dois reservas para a posição: Ednei e Cláudio Winck. Com isso, o polivalente atacante Jorge Henrique deverá ser improvisado na função contra o Botafogo.

Ednei precisou sair no segundo tempo do empate por 2 a 2 contra o Atlético-PR, no último domingo, após uma pancada na perna, e seu substituto, Cláudio Winck, deixou o gramado com dores musculares. Ambos foram vetados, o que gerou a necessidade de improvisar Jorge Henrique nesta quinta-feira, no Engenhão, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas a lateral direita não é o único problema do Internacional. O técnico Dunga conta com outros quatro desfalques por lesão para enfrentar o Botafogo. Jackson e Rafael Moura apresentaram desconforto muscular e foram vetados, enquanto Josimar se recupera de pancada no joelho direito e Índio segue em tratamento fisioterápico.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Airton também está fora do confronto desta quinta. Com isso, o Inter deverá ser escalado com: Muriel; Jorge Henrique, Ronaldo Alves, Juan e Kleber (Fabrício); Ygor, Willians, Alex e D?Alessandro; Scocco e Leandro Damião.