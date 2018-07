Jorge Henrique e Emerson reforçam Corinthians na quinta

Os dois jogadores não enfrentaram o Atlético-GO no último domingo, em Goiânia, mas já estão recuperados. Titular do time corintiano, Jorge Henrique estava com dores na panturrilha, enquanto o reserva Emerson tinha sofrido uma pancada na canela.

Substituto de Jorge Henrique no domingo, Alex deve continuar no time mesmo com o retorno do titular. Ele ocuparia a posição do meia Danilo, que irá cumprir suspensão na quinta-feira. Enquanto isso, Emerson ficará mais uma vez como opção no banco de reservas.

No caso do lateral-direito Alessandro, o retorno ao time ainda não acontecerá na quinta-feira. Mesmo recuperado da contusão muscular sofrida no final de maio, ele ainda luta para melhorar a forma física e nem treinou com o restante do grupo nesta segunda.

Assim, com praticamente o mesmo time que derrotou o Atlético-GO no último domingo - a única novidade será a volta do atacante Jorge Henrique -, o Corinthians busca mais uma vitória na quinta-feira para poder manter a liderança isolada do Brasileirão.