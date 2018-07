Jorge Henrique é o 5° jogador do Corinthians a ser vetado para o clássico

SÃO PAULO - Pouco depois de confirmar que Alessandro está fora do clássico com a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, por causa de dores musculares, o Corinthians anunciou nesta terça à tarde que o atacante Jorge Henrique foi vetado do confronto pelo mesmo motivo. Com isso, o time acumula cinco desfalques para o duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, pois Adriano, Emerson e Douglas também foram descartados da partida.

Sem Jorge Henrique, Tite escalou o Corinthians com Alex entre os titulares, depois de o meio-campista ter começado entre os reservas a partida da última quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, na estreia corintiana nesta edição da Copa Libertadores. Na ocasião, Jorge Henrique começou o confronto como titular e Alex entrou no decorrer do duelo, substituindo Emerson, enquanto o atacante deu o lugar a Willian também no segundo tempo.

Depois de entrar na equipe diante do rival venezuelano, Alex arriscou chutes de fora da área e acabou batendo a falta que resultou no gol de cabeça de Ralf, no último lance do jogo, que decretou o empate por 1 a 1 que salvou o Corinthians da derrota.

Caso confirme a equipe titular que iniciou o treino tático desta terça-feira, Tite mandará o Corinthians a campo nesta quarta com a seguinte formação: Julio Cesar; Weldinho, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Willian e Liedson. Entre eles, apenas Weldinho, Alex e Willian não foram titulares diante do Táchira na semana passada.

No último sábado, pelo Paulistão, Tite optou por escalar um time considerado reserva diante do São Caetano, fora de casa, onde o Corinthians venceu por 1 a 0 com um gol de Willian, que voltará a substituir Emerson. Já Alex irá retomar o posto de titular perdido na partida contra o Táchira e Weldinho herdou a vaga aberta por Alessandro.

Antes de Alessandro e Jorge Henrique serem vetados nesta terça-feira, o Corinthians anunciou na segunda que o meia Douglas e os atacantes Adriano e Emerson foram descartados do clássico contra a Portuguesa. Os dois primeiros deles serão poupados para melhorarem suas condições físicas, enquanto Emerson, com dores no púbis, foi vetado pelo departamento médico e ficará fora do time pela segunda partida seguida.