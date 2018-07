Jorge Henrique é vetado de viagem do Inter para Bento Gonçalves

Com dores na panturrilha esquerda, Jorge Henrique foi vetado da viagem do elenco do Inter para Bento Gonçalves, onde o time colorado fará dez dias de pré-temporada. O atacante, assim, continua em Porto Alegre e será reavaliado neste domingo, conforme informou o clube em nota oficial neste sábado.

O jogador ficará em tratamento e assim se juntou ao zagueiro Juan, ao goleiro Dida e ao volante Wellington como jogadores entregues ao departamento médico e que também estão fora da viagem deste sábado para Bento Gonçalves.

Juan se recupera de cirurgia e realiza fisioterapia. O mesmo ocorre com Wellington. Já Dida continua o processo fisioterápico após ter sofrido uma entorse no joelho direito. Até ser vetado da viagem para Bento Gonçalves, Jorge Henrique vinha treinando normalmente com o elenco colorado.