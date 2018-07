Jorge Henrique evita polêmica e diz que priorizou Internacional

PORTO ALEGRE - Novo reforço do Internacional, o atacante Jorge Henrique foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira no CT do Parque Gigante tentando esquecer a polêmica que o levou a deixar o seu antigo clube. O jogador foi afastado do Corinthians por problemas disciplinares e evitou comentar o assunto. Além disso, garantiu que o seu foco será o futebol, para conquistar logo o apoio do torcedor do clube gaúcho.

"Todo mundo erra. E eu errei, mas são coisas da vida", disse. "Guardo para mim como aprendizado", acrescentou Jorge Henrique, sem querer revelar os detalhes do seu afastamento do Corinthians. "Vim com a cabeça voltada só para jogar futebol. É assim que vou conquistar a torcida", afirmou.

Jorge Henrique explicou que o Inter já havia demonstrado interesse na sua contratação em outras oportunidades. A partir do seu afastamento, ele decidiu priorizar a negociação com o clube gaúcho, apesar do desejo de outros times em contratá-lo.

"Já havia um bom tempo o interesse do Inter no meu futebol. Não tive oportunidade de vir no começo do ano, mas surgiu uma chance e dei prioridade ao Inter pelo grupo, pela tradição, pelo time grande que é e que está sempre brigando por títulos", disse.

O reforço do Inter comentou sobre o seu posicionamento em campo, mas garantiu que pode realizar a função que o técnico Dunga preferir no setor ofensivo. "Depende do jogo, do que a equipe irá precisar no momento, mas gosto de atuar pelo lado, vindo de trás", explicou.

Jorge Henrique assinou contrato até 2015 com o Inter e vai precisar esperar algum tempo para disputar a primeira partida oficial pelo novo clube, pois as próximas semanas serão de intertemporada, com amistosos e jogos-treino, em razão da disputa da Copa das Confederações. Por uma competição oficial, o time volta a entrar em campo no dia 7 de julho, quando receberá o Vasco, em Caxias do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.