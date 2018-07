Jorge Henrique exalta 'vontade' do Corinthians no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Um dia após conquistar mais uma vitória no Brasileirão, o atacante Jorge Henrique atribuiu a campanha do Corinthians, líder isolado, à garra dos jogadores. Para o atleta, a "vontade" tem compensado as limitações técnicas do grupo.

"Hoje o Corinthians tem muita vontade. Às vezes não tem muita qualidade", disse o jogador em entrevista à TV Bandeirantes. "Não basta qualidade, tem que ter vontade. Todo mundo tem qualidade, todo mundo trabalha".

O atacante também atribui a boa fase as opções do técnico Tite no banco de reservas. "Temos qualidade no banco. Ninguém fica chateado de estar no banco. Todo mundo quer ajudar", declarou.

Questionado sobre a possível chegada de Carlitos Tevez, Jorge Henrique disse que o elenco corintiano já está formado, mas avisou que o argentino seria bem recebido. "Acho que o grupo já está formado. Nosso grupo sempre acolhe bem, como aconteceu com o Emerson agora. Então, ele vai ser [bem-vindo], se chegar".