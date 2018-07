Jorge Henrique minimiza fase ruim do lanterna ao projetar próximo jogo do Vasco

O técnico Jorginho comandou uma atividade tática na manhã desta quinta-feira e fez os últimos ajustes no Vasco para enfrentar o Sampaio Corrêa, sábado, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas, embora o Sampaio Corrêa seja o lanterna da competição e tenha sido goleado pelo Vasco no primeiro turno, por 4 a 0, mesmo atuando em casa, o atacante Jorge Henrique cobrou atenção do elenco e garantiu que o jogo não será fácil como o anterior.

"Tivemos uma grande exibição no Maranhão, mas não podemos achar que a próxima partida será da mesma forma", avaliou. "Sabemos que o adversário atravessa um momento que não é muito bom, está em último, e que a obrigação de vencer é nossa, mas temos que fazer bem o nosso jogo para merecer a vitória."

Jorge Henrique comentou ainda sobre a vontade de disputar novamente uma partida oficial - o último duelo do Vasco foi apenas em 2 de agosto, no empate com o Ceará, no Castelão, por 0 a 0.

Ainda assim, o atacante aprovou o tempo de treinamento e garantiu que o Vasco chega pronto ao segundo semestre. "É sempre bom treinar, estávamos precisando. Essa fase de preparação veio em boa hora, mas estamos com saudade de entrar em campo para disputar uma partida. Jogar é o principal. Estamos trabalhando firme para voltar bem, retornar com vitória", finalizou.